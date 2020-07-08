Коронавирус в России: главное на утро 8 июля

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлено 694 320 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 494 летальных исхода, выздоровели 463 880 человек.

— Более 14 тысяч медиков заразились коронавирусом при исполнении своих обязанностей, сообщили в пресс-службе Минздрава. Всем им перевели страховые выплаты из Фонда социального страхования.

— Возникновение второй волны коронавируса в России неизбежно, но вряд ли приведет к повторному введению жесткого режима самоизоляции, заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его мнению, карантинные меры были введены для того, чтобы подготовить медучреждения к наплыву пациентов, сами же ограничения не помогут спастись от инфекции, передающейся воздушно-капельным путем.