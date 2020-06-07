Коронавирус в России: главное на утро 7 июня

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлено 458 689 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 725 летальных исходов, выздоровело 221 388 человек.

— Больницу на юге Сахалина закрыли на карантин из-за заболевших сотрудников и пациента.

— Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что поддерживает выход из карантина в стране, призвав, в частности, к снятию ограничений в Москве. По его мнению, нерешительность в таких вопросах может быть губительной, в частности, для сферы культуры.

— Калининградские власти с 7 июня снимают ряд ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса, в частности, открываются спортзалы и фитнес-клубы, библиотеки, бани и сауны, маски теперь не обязательно носить на улице.

— Показатели распространения коронавируса в Подмосковье пока не позволяют принимать решения об ослаблении ограничительных мер, заявил губернатор Андрей Воробьев.

— В Пермском крае и Белгородской области не будет парада победы из-за эпидемиологической ситуации.

— В Москве открылся книжный фестиваль «Красная площадь», несмотря на запрет массовых мероприятий.