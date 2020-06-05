Коронавирус в России: главное на утро 5 июня
Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.
По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлено 441 108 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 384 летальных исхода, выздоровело 204 623 человека.
— НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО).
— Места для пикников в парках Москвы пока не будут работать, сообщил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
— Россия продолжает плановую вакцинацию в условиях пандемии коронавируса.
— Справки и разрешения для поездки на работу и обратно отменили в Ростовской области.
— Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что до 1 июля в Москве снимут большинство карантинных ограничений.
— Жителей Москвы могут обязать ходить в масках как минимум до октября, один из вариантов допускает сохранение режима до февраля 2021 года.
— Власти Архангельской области с 6 июня и до особого распоряжения ограничат въезд и выезд из Северодвинска.