Коронавирус в России: главное на утро 5 июня

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлено 441 108 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 384 летальных исхода, выздоровело 204 623 человека.

— НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО).

— Места для пикников в парках Москвы пока не будут работать, сообщил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

— Россия продолжает плановую вакцинацию в условиях пандемии коронавируса.

— Справки и разрешения для поездки на работу и обратно отменили в Ростовской области.

— Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что до 1 июля в Москве снимут большинство карантинных ограничений.

— Жителей Москвы могут обязать ходить в масках как минимум до октября, один из вариантов допускает сохранение режима до февраля 2021 года.

— Власти Архангельской области с 6 июня и до особого распоряжения ограничат въезд и выезд из Северодвинска.