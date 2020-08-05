Коронавирус в России: главное на утро 5 августа

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлено 861 423 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 14 351 летальный исход, выздоровел 661 471 человек.

— Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что потери России от закрытия границ для иностранных туристов из-за пандемии коронавируса составили около 500 миллиардов рублей. Общие потери туристической отрасли составили около 1,5 триллиона рублей.

— Вакцину от коронавируса для детей планируют начать испытывать в начале 2021 года. Перед этим тесты препарата на взрослых должны полностью завершиться.

— Жителей Москвы оштрафовали в общем на 210 миллионов рублей за нарушение правил безопасности при пандемии и отсутствии защитных средств в общественных местах или транспорте.