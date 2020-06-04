Коронавирус в России: главное на утро 4 июня

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлен 432 277 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 215 летальных исходов, выздоровело 195 597 человек.

— Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что необходимость носить маски для предотвращения распространения коронавируса может сохраниться в столице до середины осени.

— Также, Собянин сообщил, что столичные власти не планируют сохранять данные приложения «Социальный мониторинг» и системы цифровых пропусков. После пандемии они будут уничтожены.

— Мэр Хабаровска Сергей Кравчук ушел на двухнедельную изоляцию после того, как в его семье был выявлен случай заражения коронавирусом.

— В мае в Санкт-Петербурге смертность выросла почти на 32 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из данных городского ЗАГСа.

— Возможность второй волны коронавируса просчитывается, но система здравоохранения в России готова к этому, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.