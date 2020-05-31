Коронавирус в России: главное на утро 31 мая

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 396 575 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 555 летальных исходов, выздоровело 167 469 человек.

— Первый в России препарат против коронавирусной инфекции COVID-19 — «Авифавир» производства Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и «ХимРар» — получил одобрение Министерства здравоохранения.

— Власти Костромской области обязали всех въезжающих в регион с 1 июня предъявлять справки о том, что они не больны коронавирусом, а также об отсутствии контактов с больными.

— Режим обязательной самоизоляции в Ямало-Ненецком автономном округе продлевается до 14 июня.

— Запрет на проведение массовых мероприятий в Крыму сохранится на период действия режима повышенной готовности, введенного в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Период обязательной самоизоляции граждан старше 65 лет в Крыму продлен до 15 июня.

— Калининградские власти потребовали прекратить проведение вечеринок и корпоративов в гостиничных комплексах города в период распространения коронавируса.

Официальное открытие пляжного сезона в Калининградской области откладывается из-за распространения коронавируса.

— Глава Кабардино-Балкарии продлил до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки запрет на деятельность объектов массового отдыха и горнолыжных трасс в республике, действовавший до 1 июня.