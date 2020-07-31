Коронавирус в России: главное на утро 31 июля

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлено 834 499 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 802 летальных исхода, выздоровели 629 655 человек.

— День города в Москве могут перенести из-за угрозы коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, у властей города нет уверенности, что эпидемиологическая обстановка позволит провести праздник.

— Также, Собянин сообщил, что Москва прошла пик заболеваемости коронавирусом и находится на минимальном уровне заболеваемости. «Мы вышли на минимальный уровень, ниже которого опускаться не будем», — сказал мэр.

— Российские мусульмане будут праздновать Курбан-Байрам по новым правилам с учетом мер безопасности, связанных с пандемией, сообщил российский муфтий Альбир Крганов.