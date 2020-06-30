Коронавирус в России: главное на утро 30 июня

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлено 641 156 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 166 летальных исходов, выздоровели 403 430 человек.

— Международное пассажирское железнодорожное сообщение может возобновиться уже в 2020 году, заявил глава Министерства транспорта РФ Евгений Дитрих. По его словам, ведомство сейчас обсуждает международные перевозки с министром транспорта и связи Финляндии.

— Открытие кинотеатров в России может произойти позднее обозначенной правительством даты, 15 июля, сообщил глава Ассоциации владельцев кинотеатров России Олег Березин. Он отметил, что итоговое решение будут принимать региональные власти.

— Посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко заявил, что граница между Россией и Белоруссией, которая была закрыта российской стороной из-за пандемии коронавируса, может быть открыта уже в конце июля-начале августа.

— Директор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что с начала распространения коронавируса в России было выявлено более 100 штаммов инфекции.