Коронавирус в России: главное на утро 3 июля

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлено 661 165 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 683 летальных исхода, выздоровели 428 978 человек.

— На Сахалине отменили действовавшие для приезжих ограничения в связи с коронавирусом. Теперь приезжим гражданам не нужно будет находиться на карантине, достаточно только справки об отсутствии коронавируса.

— С начала эпидемии в России провели более 20 миллионов тестов на коронавирус, сообщил Роспотребнадзор.

— Россия начала экспорт препарата «Авифавир» для лечения коронавируса в «Белоруссию». Сообщается, что в ближайшее время лекарство также будет поставляться в Казахстан.