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Коронавирус в России: главное на утро 29 июля

08:40
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлено 823 515 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 504 летальных исхода, выздоровели 612 217 человек.

— В Роспотребнадзоре сообщили, что специалисты не обнаружили возбудителя коронавирусной инфекции в морской воде в Крыму.

— Новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал клинические испытания вакцины от коронавируса на добровольцах.

— Губернатор Чукотки Роман Копин госпитализировал с повышенной температурой. Глава региона попал в больницу после того, как контактировал с носителем коронавируса.

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