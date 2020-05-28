Коронавирус в России: главное на утро 28 мая

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 370 680 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 968 летальных исходов, выздоровели 142 208 человек.

— Группа врачей из Москвы прибыла в Ингушетию для помощи местным медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией.

— В Москве с 1 июня начнется второй этап смягчения ограничений. Возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг. В столице введут «прогулочный режим» с 1 по 14 июня. С 1 июня откроются стадионы и иные спортивные объекты для тренировок членов сборных Москвы и России, а также профессиональных спортклубов. Режим самоизоляции и пропускной режим продлены до 14 июня.

— В Красноярском крае магазинам запретили обслуживать покупателей без масок.

— С 1 июня в Северной Осетии могут ослабить меры против коронавируса, однако масочный режим в республике сохранится.

— В Ивановской области ошибочно выявили коронавирус у 24 медиков районной больницы. Сообщается, что мазки были взяты с нарушением технологии.

— Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию о том, что заразился коронавирусом и заявил, что абсолютно здоров.

— Власти Свердловской области заявили, что регион подошел к пику эпидемии.