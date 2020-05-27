Коронавирус в России: главное на утро 27 мая

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 362 342 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 807 летальных исходов, выздоровели 131 129 человек.

— Специалисты МЧС России продезинфицировали более 2 000 лечебных учреждений и свыше 1 100 образовательных учреждений в целях борьбы с распространением коронавируса.

— Парад Победы пройдет в Москве 24 июня, марш «Бессмертного полка» состоится 26 июля.

— Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военные специалисты завершат клинические исследования вакцины от коронавируса до конца июля.

— В Кировской области режим самоизоляции продлен до 3 июня.

— Темп прироста заболеваний коронавирусом в Республике Дагестан снизился в 8 раз, сообщил глава регионального Роспотребнадзора.

— Выплаты для поддержки семей с детьми начнутся с 1 июня и затронут не менее 19 миллионов несовершеннолетних. На выплаты перечислено более 222 миллиардов рублей.