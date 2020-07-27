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Коронавирус в России: главное на утро 27 июля

08:40
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
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Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлено 812 485 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 269 летальных исходов, выздоровели 600 250 человек.

— Режим ограничительных мер из-за коронавируса продлен в Калмыкии на две недели, но при этом в регионе возобновляется работа предприятий общепита.

— Центр «Вектор» в понедельник начинает клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции, разрешение на проведение исследования было получено в пятницу.

— Некоторые симптомы заражения коронавирусом не встречаются при гриппе, например затрудненность дыхания, потеря обоняния и чувства вкуса, рассказал депутат Госдумы Геннадий Онищенко. По словам специалиста, у больных COVID-19 чаще всего возникают проблемы с легкими.

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