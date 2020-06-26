Коронавирус в России: главное на утро 26 июня

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлено 613 994 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 605 летальных исходов, выздоровели 375 164 человека.

— Самочувствие первой и второй групп добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса, проводимом Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, хорошее.

— Ограничительные меры по коронавирусу продлили в Якутии до 1 июля включительно.

— Штатная работа рудника «Интернациональный» Мирнинского ГОК «Алросы» приостановлена из-за случаев коронавируса у сотрудников.