Коронавирус в России: главное на утро 26 июля

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлено 806 720 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 192 летальных исхода, выздоровели 597 140 человек.

— Соотношение бессимптомных пациентов с коронавирусом, тяжелых и средней тяжести сохраняется в России на прежнем уровне, в реанимации сейчас находятся 3,1 тысячи пациентов.

— Заболеваемость коронавирусом в Москве идет на спад, формируется популяционный иммунитет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

— Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной. Вакцинация будет проходить поэтапно. Первыми препарат получат те, кто чаще других сталкивается с инфекцией, в частности, медицинские работники.

— Таджикистан официально проинформировал российскую сторону о решении правительства страны возобновить авиасообщение с Российской Федерацией.