Коронавирус в России: главное на утро 25 мая

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлен 344 481 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 3 541 летальный исход, выздоровели 113 299 человек.

— Почти половина регионов России может начать снимать ограничения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора.

— Жителям Калмыкии временно ограничили выезд в сторону Дагестана из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

— В Севастополе планируют внедрить въездное тестирование на коронавирусную инфекцию для туристов. Прибывающих в Крым без конкретной цели будут помещать в обсерваторы за плату.

— Власти Московской области сообщили, что на территории региона смогут скоро открыться рестораны, кафе, парикмахерские и химчистки.

— Объемы тестирования на коронавирус в Крыму достигли показателей, которые позволяют региону приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения COVID-19.

— Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер заявил, что направил властям Москвы предложение разместить в клиниках немецкой столицы пациентов.

— Полицейские привлекли к ответственности за нарушение тишины и режима самоизоляции организаторов и некоторых участников массовой вечеринки в центре Новосибирска, устроенной в условиях ограничительных мер по коронавирусу.

— Отец и три его малолетних ребенка пропали в Приморье, спустя два дня их нашли в лесу, их жизням и здоровью ничего не угрожает, сообщает региональное СУСК РФ. По данным источника в правоохранительных органах, они планировали переждать в лесу эпидемию коронавируса.