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Коронавирус в России: главное на утро 25 июня

25 июня 2020, 08:50
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлен 606 881 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 513 летальных исходов, выздоровели 368 822 человека.

— В Москве суточный прирост заразившихся коронавирусом стал минимальным за последние 2,5 месяца. За прошлые сутки в столице зафиксировали 811 случаев заражения инфекцией, в последний раз менее 800 случаев регистрировали 8 апреля.

— Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что всплеск заболеваемости коронавирусом в России идет на убыль.

— С 25 июня в Санкт-Петербурге возобновят плановую госпитализацию и диспансеризацию.

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