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Коронавирус в России: главное на утро 25 июля

08:40
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлено 800 849 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 046 летальных исхода, выздоровели 588 774 человек.

— Клинический центр «Вектор» получил разрешение на клинические испытания вакцины, добровольцы получат ее 27 июля. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что, когда вакцина появится, она будет бесплатной.

— С 1 августа Россия возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.

— Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что все ограничения, связанные с пандемией коронавируса, планируется окончательно снять в феврале 2021 года.

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