Коронавирус в России: главное на утро 24 мая

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 335 882 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 388 летальных исходов, выздоровели 107 936 человек.

— Прибывающих в Татарстан не будут отправлять в обсерватор, если они смогут доказать отсутствие у них коронавируса.

— Коронавирус выявили у 29 сотрудников Центра подготовки космонавтов. Всего в Звездном Городке 64 заболевших. У 17 из них есть признаки ОРВИ и пневмонии, у остальных симптомы отсутствуют.

— В Совете Федерации предложили предоставить организациям промышленности кредитные каникулы в текущем году на возврат или пролонгацию кредитов.

— Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 25 миллиардов рублей на поддержку российского автопрома, пять из которых пойдут на покупку машин скорой помощи.

— Коллектив сотрудников сельского госпиталя в Башкирии, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, пожаловались в прокуратуру, что не получили стимулирующих выплат, проводится проверка, сообщает региональная прокуратура.