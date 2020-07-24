Коронавирус в России: главное на утро 24 июля

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлено 795 038 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 892 летальных исхода, выздоровели 580 330 человек.

— Власти Москвы не планируют вводить очередные ограничения в связи с коронавирусом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, ситуация в городе спокойная и стабильная.

— Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о новых этапах снятия ограничений в регионе. С 24 июля возобновится предоставление услуг в зданиях госорганов в обычном объеме, с 31 июля отменяется запрет на массовые мероприятия в помещениях, рассчитанных не более чем на 3 тысячи мест. Заполняемость помещений должна быть не более 50 процентов от максимальной.

— В Москве за сутки умерло минимальное за последние три месяца количество пациентов с коронавирусом — 11 человек.