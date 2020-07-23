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Коронавирус в России: главное на утро 23 июля

08:55
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлено 789 190 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 745 летальных исходов, выздоровели 572 053 человека.

— Россия начнет массовое производство вакцины от коронавируса не менее, чем через полгода, заявил руководитель Московского физико-технического института Павел Волчков.

— В Ханты-Мансийском округе стартовал первый этап снятия ограничений, связанных с пандемией. В регионе можно будет заниматься спортом в группе не более двух человек, а также гулять на улице без посещения мест массового скопления людей.

— В Свердловской области умер заразившийся коронавирусом министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Дмитрий Дегтярев.

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