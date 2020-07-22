Коронавирус в России: главное на утро 22 июля

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлено 783 328 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 580 летальных исходов, выздоровели 562 384 человека.

— В Минобороны заявили о готовности вакцины против короновируса нового типа. Вместе с тем в Минздраве призвали не спешить с громкими заявлениями. Препарат еще в стадии клинических испытаний.

— В стране в скором времени ожидают массовую вакцинацию от инфекции. По предварительной оценке, сначала препарат необходимо ввести 40-50 миллионам человек.

— В Санкт-Петербурге с 27 июля заработают кафе и рестораны. Также планируется запустить работу ТЦ, но с ограничениями

— В России могут разрешить международные перелеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Владивостока.