Коронавирус в России: главное на утро 21 мая
Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.
По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.
— В ВДНХ планируется открыть госпиталь после 27 мая. В нем будут лечить больных средней тяжести.
— Из-за пандемии в Сибири ограничивают пассажирскую навигацию на реках. Некоторые регионы собираются полностью отказаться от перевозок людей речными судами в 2020 году.
— В Чечне запретили передвижения в дни празднования Ураза-байрама. С 23 по 26 мая в республике нельзя гулять и пользоваться общественным транспортом.
— Власти Кизляра ограничили въезд в город с 23 по 25 мая. В этот период въезд разрешен только работникам экстренных служб.
— Более 15 тысяч врачей, работающих в коронавирусных стационарах Москвы, могут бесплатно жить в гостиницах. Все расходы будут оплачены за счет городского бюджета.