Коронавирус в России: главное на утро 21 мая

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.

— В ВДНХ планируется открыть госпиталь после 27 мая. В нем будут лечить больных средней тяжести.

— Из-за пандемии в Сибири ограничивают пассажирскую навигацию на реках. Некоторые регионы собираются полностью отказаться от перевозок людей речными судами в 2020 году.

— В Чечне запретили передвижения в дни празднования Ураза-байрама. С 23 по 26 мая в республике нельзя гулять и пользоваться общественным транспортом.

— Власти Кизляра ограничили въезд в город с 23 по 25 мая. В этот период въезд разрешен только работникам экстренных служб.

— Более 15 тысяч врачей, работающих в коронавирусных стационарах Москвы, могут бесплатно жить в гостиницах. Все расходы будут оплачены за счет городского бюджета.