Коронавирус в России: главное на утро 20 мая

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлен 299 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 837 летальных исхода, выздоровели 76 130 человек.

— Более 18 тысяч пациентов больниц Москвы находятся в тяжелом состоянии.

— Столичные власти планируют разрешить работу МФЦ с 25 мая.

— Житель Костромской области, зараженный коронавирусом, пригласил в гости 5 человек и заразил их. Возбуждено уголовное дело.

— Колледжам Татарстана разрешили частично возобновить занятия в очном режиме.

— Специалисты МЧС повторно продезинфицировали 6 вокзалов Москвы.

— Туристический сектор России начнет поэтапный выход из карантина в ряде регионов с 1 июня. Об этом сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. На первом этапе будут открыты санатории с медицинской лицензией, коттеджи и апарт-отели.