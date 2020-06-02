  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Общество

Коронавирус в России: главное на утро 2 июня

09:00
Коронавирус в России. Фото sobyanin.ru.
Коронавирус в России. Фото sobyanin.ru.
Теги:

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 414 878 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 855 летальных исходов, выздоровело 175 877 человек.

— Президент России Владимир Путин отметил стабилизацию в ситуации с коронавирусом.

— Вирусологи связывают стабилизацию числа зараженных на уровне 9 тысяч за сутки как с улучшением диагностики, так и с недостаточностью противоэпидемических мер.

— К Правительству России обратились с просьбой принять срочные меры для защиты медиков.

— Россия может стать экспортером препарата против COVID-19.

— Пять журналистов скончались в России из-за пандемии коронавируса.

— Первый в России препарат против коронавирусной инфекции COVID-19 «Авифавир» получил одобрение Министерства здравоохранения.

Опрос

проголосовало: 3979
Все опросы
Матчи РПЛ со зрителями — вы за или против?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020 и возвращение
Прямой эфир
Прямой эфир