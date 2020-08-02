Коронавирус в России: главное на утро 2 августа

В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 5 427 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 28,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 70 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 3 649 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (664), Свердловской области (199), Ханты-Мансийском АО (168), Санкт-Петербурге (163) и Московской области (157).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 850 870 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 14 128 летальных исходов, выздоровели 650 173 человека.