Коронавирус в России: главное на утро 19 мая

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 290 678 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 722 летальных исхода, выздоровели 70 209 человек.

— Около 123 тысяч медиков получили выплаты за работу с пациентами, зараженными коронавирусом.

— Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что 27 регионов страны готовы к смягчению ограничений, связанных с пандемией.

— Почти 60 процентов зараженных коронавирусом в Дагестане — тяжелые больные с пневмонией, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В Республике зафиксировано 3 460 заболевших. Зарегистрировано 29 летальных исходов, 1807 человек выздоровели.

— В Крыму отменили режим самоизоляции. В регионе зарегистрирован 281 случай заражения, зафиксировано 2 летальных исхода. 106 человек выздоровели.

— 1 июня в Сочи могут открыться 65 санаторных пляжей.