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Коронавирус в России: главное на утро 19 июля

08:40
Коронавирус в России. Фото AFP
Коронавирус в России. Фото AFP
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Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлено 765 437 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 247 летальных исходов, выздоровели 546 863 человека.

— Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом. Однако вторая волна COVID-19 будет слабее первой.

— Посол России в Великобритании Андрей Келин отверг обвинения в том, что спецслужбы РФ якобы пытались «украсть» исследования вакцин против коронавируса.

— Ряд граждан России получат дополнительно по 3 тыс. рублей в августе 2020 года. Мера поддержки оказывается на фоне пандемии коронавируса.

— День города, скорее всего, будет первым фестивалем в Москве после пандемии коронавируса и пройдет по расписанию, если ситуация не ухудшится.

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