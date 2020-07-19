Коронавирус в России: главное на утро 19 июля

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлено 765 437 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 247 летальных исходов, выздоровели 546 863 человека.

— Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом. Однако вторая волна COVID-19 будет слабее первой.

— Посол России в Великобритании Андрей Келин отверг обвинения в том, что спецслужбы РФ якобы пытались «украсть» исследования вакцин против коронавируса.

— Ряд граждан России получат дополнительно по 3 тыс. рублей в августе 2020 года. Мера поддержки оказывается на фоне пандемии коронавируса.

— День города, скорее всего, будет первым фестивалем в Москве после пандемии коронавируса и пройдет по расписанию, если ситуация не ухудшится.