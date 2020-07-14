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Коронавирус в России: главное на утро 14 июля

14 июля 2020, 08:40
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлено 733 699 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 439 летальных исходов, выздоровел 504 021 человек.

— С 13 июля в Москве стартовал новый этап снятия ограничений, введенных в связи с пандемией. Отменена необходимость носить маски на улице, масочный и перчаточный режимы остаются обязательными для общественного транспорта, магазинов и мест массового скопления граждан.

— Вакцина от коронавируса пройдет клинические испытания и получит соответствующее разрешение на использование в медучреждениях к середине августа, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

— С 15 июля Россия отменит обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из-за границы. Вместо этого въезжающим в страну нужно будет предъявлять результат теста на коронавирус или же сдавать тест по прибытии.

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