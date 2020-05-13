Коронавирус в России: главное на утро 13 мая

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 12 мая всего зарегистрировано 232 243 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2116 летальных исходов, выздоровели 43 512 человек.

— Утром 12 мая в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге возник пожар, его площадь составила 10 квадратных метров. Погибли пять пациентов старше 59 лет. Сообщалось, что пожар начался в реанимационном отделении с аппарата ИВЛ.

— Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и его супруга, бывшая фигуристка Татьяна Навка заразились коронавирусом.

— В Карелии в тестовом режиме заработала система электронных пропусков.

— Коронавирус был диагностирован у 20 работников птицефабрики, изолированных в общежитии под Белгородом.

— Более 400 случаев заражения инфекцией выявили в медицинских учреждениях Курской области.

— Треть граждан Москвы при нахождении в общественном транспорте, магазинах и предприятиях не соблюдали масочный и перчаточный режим в первый день его действия, 12 мая.