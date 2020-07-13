Коронавирус в России: главное на утро 13 июля

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлено 727 162 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 335 летальных исходов, выздоровел 501 061 человек.

— Режим самоизоляции в Калмыкии продлен до 26 июля.

— Камчатский край переходит ко второму этапу снятия ограничительных мер.

Ранее сообщалось, что режим самоизоляции и масочный режим действуют на Камчатке до 15 июля, но с некоторыми послаблениями. Власти разрешили открыться салонам красоты и небольшим непродовольственным магазинам, а также позволили прогулки с детьми и занятия спортом на открытом воздухе. Кроме того, были разрешены туры и экскурсии для местного населения. Туристам, прилетающим на Камчатку из других регионов, нужно было оформлять электронный пропуск и проходить обязательную двухнедельную обсервацию.

— Министерство труда и социальной защиты поддержало проект поправок в Трудовой кодекс об удаленном режиме работы, в котором также предусматривается компенсация расходов на электроэнергию.

— Ни один военнослужащий, принимавший участие в параде Победы на Красной площади в Москве, не заразился коронавирусом, сообщил начальник Главного военно-­медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин.

— Власти Новосибирской области в связи со стабильной ситуацией по коронавирусу приняли решение разрешить работу всех видов торговли, в том числе в торговых центрах.