Коронавирус в России: главное на утро 12 мая

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По последним данным Роспотребнадзора на утро 12 мая, в России выявлено 221 344 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 009 летальных исходов, выздоровел 39 801 человек.

— Президент РФ Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней в России с 12 мая.

— Путин объявил о дополнительных мерах поддержки семей с детьми. С 1 июня им будет единовременно выплачено по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 15 лет включительно

— Путин предложил вернуть самозанятым уплаченных налог за 2019 год, а также с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости

— Обещанные доплаты за борьбу с коронавирусом за апрель получили меньше половины медиков.

— Татьяна Голикова заявила, что 11 регионов могли бы уже выйти на второй этап снятия ограничений, а еще 22 региона могут провести первый этап снятия ограничений.

— Мэрия Москвы прорабатывает смягчение режима самоизоляции, во второй половине мая власти города могут разрешить спортивные пробежки и открыть часть парков

— Участники репетиций парада Победы и их родственники сообщили, что как минимум 376 человек, принимавших участие в репетициях, заразились коронавирусом.

— В Петербурге полиция закрыла Сенной рынок после того, как там накануне была раздача бесплатной еды у одной из торговых точек.

— Въезд в Сахалинскую область с 14 мая будет возможен только при наличии цифровых пропусков.

— Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил правительству республики учредить медаль за борьбу с коронавирусом.

— Экологи предложили создать в России федеральную программу по установке специальных контейнеров для утилизации медицинских масок и перчаток.