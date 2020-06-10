Коронавирус в России: главное на утро 10 июня

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлено 485 253 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 6 141 летальный исход, выздоровели 242 397 человек.

— Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что в России занижают статистику по коронавирусу.

— Министерство обороны России сообщило, что отбор военных для испытания вакцины от коронавируса осуществляется на добровольной основе.

— С 15 июня в Крыму снимут ограничения на работу ресторанов, кафе и музеев. Помимо этого, с того же дня в Севастополе откроется купальный сезон, о чем заявил врио губернатора города Михаил Развожаев.

— Власти Владимирской области отменили действие цифровых пропусков в регионе. Исключения — два муниципальных образования в Гусь-Хрустальном районе, речь о поселках Золотково и Мезиновский. Там введен карантин в связи с пандемией.

— В Удмуртии с 15 июня откроют фитнес-центры и бассейны.