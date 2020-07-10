Коронавирус в России: главное на утро 10 июля

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлен 707 301 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 843 летальных исхода, выздоровели 481 316 человек.

— В России придется вернуть некоторые ограничения, связанные с коронавирусом, если граждане не будут соблюдать правила, позволяющие предотвратить распространение инфекции. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

— Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале нового этапа снятия ограничений. С 13 июля в столице отменяют обязательное ношение маски на улице, при этом маску нужно будет обязательно носить в магазинах и общественном транспорте. Также, с 13 июля в Москве вернутся к работе аттракционы, парки, культурные центры. С 1 августа откроются театры, кинотеатры и концертные залы. Количество посетителей не должно будет превышать 50 процентов от максимальной вместимости площадок. Это же касается и спортивных мероприятий — с августа можно будет заполнять трибуны на 50 процентов (сейчас разрешается присутствие 10 процентов от вместимости арены).

— Анализы добровольцев из групп испытателей российской вакцины от коронавируса показали, что у них сформировался иммунный ответ, что является подтверждением эффективности вакцины, сообщили в Министерстве обороны РФ.