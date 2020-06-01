Коронавирус в России: главное на утро 1 июня

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 405 843 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 693 летальных исхода, выздоровело 171 883 человека.

— В Москве стартовал второй этап смягчения ограничений по коронавирусу. С понедельника возобновляют работу некоторые предприятия торговли и сферы услуг, москвичи теперь могут выходить на прогулки, но с рядом ограничений, ношение масок стало обязательным везде, кроме дома.

— Оперативный штаб по коронавирусной инфекции в Оренбургской области продлил ограничительные меры в регионе из-за коронавируса до 14 июня.

— Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев продлил режим самоизоляции для всех жителей до 14 июня, а также в условиях действующих из-за коронавируса ограничений разрешил проведение партийных конференций по выдвижению кандидатов на выборы депутатов и главы региона 13 сентября.

— Отдельным санаториям и оздоровительным комплексам РФ, имеющим лицензию на санаторно-курортное лечение, разрешено начать приём отдыхающих с 1 июня при соблюдении требований Роспотребнадзора.

— Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что из-за коронавируса приходится торопиться с вакцинацией от гриппа.