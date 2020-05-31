Коронавирус в мире 31 мая: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 31 мая в мире зарегистрированы 6 159 953 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 371 006 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 2 738 179 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometers.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 816 820 человек). Далее идут Бразилия (499 966), Россия (396 575), Испания (286 308), и Великобритания (272 826). После этой пятерки — Италия (232 664), Франция (188 625), Германия (183 294), Индия (181 827) и Турция (163 103).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (105 432), Великобритании (38 376), Италии (33 340), Бразилия (28 849) и Франции (28 771). Далее идут Испания (27 125), Мексика (9 779), Бельгия (9 453), Германия (8 600) и Иран (7 734).

Больше всего выздоровевших людей — в США (535 238). Далее идут Бразилия (205 371), Испания (196 958), Россия (167 469), Германия (164 900), Италия (155 633), Турция (126 984), Иран (116 827), Индия (86 936) и Китай (78 304).

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирусом заразились 396 575 человек. 4555 человек умерли, выздоровели — 167 469.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.