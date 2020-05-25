Коронавирус в мире 25 мая: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 25 мая, в мире зарегистрированы 5 500 557 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 346 719 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 2 302 057 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometers.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 686 436 человек). Далее идут Бразилия (365 213), Россия (344 481), Испания (282 852), и Великобритания (259 559). После этой пятерки — Италия (229 858), Франция (182 584), Германия (180 328), Турция (156 827) и Индия (138 845).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (99 300), Великобритании (36 793), Италии (32 785), Испании (28 752) и Франции (28 367). Далее идут Бразилия (22 746), Бельгия (9 280), Германия (8 371), Иран (7 417) и Мексика (7 394).

Больше всего выздоровевших людей — в США (451 702). Далее идут Испания (196 958), Германия (160 300), Бразилия (149 911), Италия (140 479), Турция (118 694), Россия (113 299), Иран (105 801), Китай (78 268) и Франция (64 617).

Всего на день 24 мая в России выявлен 344 481 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 3 541 летальный исход, выздоровели 113 299 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.