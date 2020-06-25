Коронавирус в мире 25 июня: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 25 июня в мире зарегистрированы 9 532 038 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 485 122 смерти из-за осложнений после заражения вирусом, 5 178 999 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometer.

Первое место по числу зараженных занимают США — 2 462 554 человека. Далее идут Бразилия (1 192 474), Россия (606 881), Индия (473 105) и Великобритания (306 862). После этой пятерки — Испания (294 166), Перу (264 689), Чили (254 416), Италия (239 410), Иран (212 501).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (124 281), Бразилии (53 874), Великобритании (43 081), Италии (34 644) и Франции (29 731). Далее идут Испания (28 327), Мексика (24 324), Индия (14 907), Иран (9 996), Бельгия (9 722) и Германия (9 003).

Больше всего выздоровевших людей — в США (1 040 605), далее идут Бразилия (649 908), Россия (368 822), Индия (271 697), Чили (215 093), Италия (186 111), Германия (176 300), Иран (172 096), Турция (164 234), Перу (151 589).

По данным Роспотребнадзора, в России на день 24 июня выявлено 606 881 случай заражения коронавирусной инфекцией. 8 513 человек умерли, выздоровели — 368 822.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.