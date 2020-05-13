Коронавирус в мире 13 мая: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 12 мая в мире зарегистрированы 4 342 685 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 212 странах/регионах. Зафиксированы 292 893 смерти из-за осложнений после заражения вирусом, 1 602 493 человека выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometer.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 408 636 человек. Далее идут Испания (269 250), Россия (232 243), Великобритания (226 463), и Италия (221 216). После этой пятерки — Франция (178 225), Бразилия (178 214), Германия (173 171), Турция (141 475), Иран (110 767) и Китай (82 926).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (83 425), Велиобритании (32 692) и Италии (30 911). Далее идут Франция (26 991), Испания (26 920), Бразилия (12 461), Бельгия (8 761), Германия (7 738), Иран (6 733), Голландия (5 510), Канада (5 169) и Китай (4 633).

Больше всего выздоровевших людей — в США (262 746), далее идут Испания (180 470), Германия (147 200), Италия (109 039), Турция (98 889), Иран (88 357), Китай (78 189), Бразилия (72 597), Франция (57 785), Россия (43 512), Канада (34 042) и Швейцария (26 800).

По данным Роспотребнадзора, в России на день 12 мая всего зарегистрировано 232 243 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2116 летальных исходов, выздоровели 43 512 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.