Коронавирус в мире 13 июля: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 13 июля в мире зарегистрированы 13 036 610 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 571 575 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 7 582 426 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometers.

Первое место по числу зараженных занимают США — 3 413 995 человек. Далее идут Бразилия (1 866 176), Индия (879 446), Россия (727 162) и Перу (326 326). После этой пятерки — Чили (315 041), Испания (300 988), Мексика (299 750), Великобритания (289 603) и ЮАР (276 242).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (137 782), Бразилии (72 151), Великобритании (44 819), Мексике (35 006) и Италии (34 954). Далее иду Франция (30 004), Испания (28 403), Индия (23 187), Иран (12 829) и Перу (11 870).

Больше всего выздоровевших людей — в США (1 517 084), далее идут Бразилия (1 213 512), Индия (554 429), Россия (501 061), Чили (283 902), Иран (219 993), Перу (217 111), Италия (194 928), Турция (194 515) и Мексика (184 764).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 727 162 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 335 летальных исходов, выздоровел 501 061 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.