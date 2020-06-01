Коронавирус в мире 1 июня: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 1 июня, в мире зарегистрированы 6 266 888 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 373 960 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 2 847 528 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometers.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 837 170 человек). Далее идут Бразилия (514 992), Россия (405 843), Испания (286 509), и Великобритания (274 762). После этой пятерки — Италия (232 997), Индия (190 622), Франция (188 882), Германия (183 494) и Перу (164 476).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (106 195), Великобритании (38 489), Италии (33 415), Бразилии (29 341) и Франции (28 802). Далее идут Испания (27 127), Мексика (9 930), Бельгия (9 467), Германия (8 605) и Иран (7 797).

Больше всего выздоровевших людей — в США (599 867). Далее идут Бразилия (206 555), Испания (196 958), Россия (171 883), Германия (165 200), Италия (157 507), Турция (127 973), Иран (118 848), Индия (91 855) и Китай (78 307).

По данным Роспотребнадзора, на день 31 мая в России выявлено 405 843 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 693 летальных исхода, выздоровело 171 883 человека.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.