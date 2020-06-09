Коронавирус в мире: главное на утро 9 июня

По данным Worldometers на 8:25 мск 9 июня, общее число зараженных коронавирусом в мире — 7 199 554. Зафиксировано 408 737 летальных исходов, вылечились 3 536 686 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 2 026 493 человека. Далее идут Бразилия (710 887), Россия (476 658), Испания (288 797) и Великобритания (287 399).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (113 055), Великобритании (40 597), Бразилии (37 312), Италии (33 964) и Франции (29 209).

— Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире. В последние девять дней число зараженных на Земле каждые сутки увеличивалось на 100 тысяч.

— В США число умерших из-за коронавируса к 4 августа может превысить 145 тысяч, сообщил Институт систем измерений и анализа при Университете штата Вашингтон.

— Норвежский ученый-вакцинолог Биргер Серенсен заявил, что коронавирус SARS-COV-2, вероятно, был разработан китайскими и американскими учеными.