Коронавирус в мире: главное на утро 8 июня

По данным Worldometers на 8.25 по московскому времени 8 июня, общее число зараженных коронавирусом в мире — 7 091 666. Зафиксировано 406 195 летальных исходов, вылечились 3 461 119 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 2 077 449 человек. Далее идут Бразилия (691 962), Россия (467 673), Испания (288 630) и Великобритания (286 194).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (112 469), Великобритании (40 542), Бразилии (37 312), Италии (33 899) и Франции (29 155).

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