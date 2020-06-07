Коронавирус в мире: главное на утро 7 июня

По данным Worldometers на 8.25 по московскому времени 7 июня, общее число зараженных коронавирусом в мире — 6 850 597 человек. Зафиксировано 398 244 летальных исхода, вылечились 3 351 249 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 988 544 человек. Далее идут Бразилия (676 494), Россия (458 689), Испания (288 390) и Великобритания (284 868).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (112 096), Великобритании (40 465), Бразилии (36 044), Италии (33 846) и Франции (29 142).

— Бразилия частично приостановила обновление общей информации о случаях заражения коронавирусом нового типа, это решение поддержал президент Жаир Болсонару.

— Вся территория Китая стала зоной с низкой эпидемиологической угрозой по COVID-19 после того как в воскресенье уровень угрозы снизили в северо-восточной провинции Цзилинь.

— Власти самопровозглашенной Луганской народной республики ввели строгие ограничения в Антрацитовском районе и в районе, прилегающему к городу Ровеньки, из-за угрозы распространения коронавируса.

— Религиозные учреждения Великобритании частично восстанавливают работу с 15 июня после закрытия в марте из-за распространения коронавируса нового типа.