Коронавирус в мире: главное на утро 7 июля

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Worldometers на 8:20 мск 7 июля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 11 744 397. Зафиксировано 540 764 летальных исходов, вылечились 6 740 096 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 3 040 833 человека. Далее идут Бразилия (1 626 071), Индия (720 346), Россия (687 862) и Перу (305 703).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (132 979), Бразилия (65 556), Великобритания (44 236), Италия (34 869) и Мексика (31 119).

— Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что у него обнаружены симптомы заражения коронавирусом. Во время встречи со сторонниками глава государства носил маску и просил не приближаться к нему.

— Всемирная организация здравоохранения отложила конец испытаний препарата «Ремдесивир» на два месяца. Организация пока не готова дать однозначную оценку его эффективности в борьбе против коронавируса.

— В Южной Корее сообщили, что все очаги распространения новой инфекции возникли из-за штамма GH, который намного заразнее других подвидов коронавируса. Этот штамм распространяется в шесть раз быстрее и легче прикрепляется к клеткам организма.