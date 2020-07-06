Коронавирус в мире: главное на утро 6 июля

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Worldometers на 8:20 мск 6 июля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 11 562 881. Зафиксирован 536 841 летальный исход, вылечились 6 537 765 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 2 982 928 человек. Далее идут Бразилия (1 604 585), Индия (697 836), Россия (681 251) и Перу (302 718).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (132 569), Бразилия (64 900), Великобритания (44 220), Италия (34 861) и Мексика (30 639).

— Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) интересуется российской вакциной от COVID-19.

— Коронавирус, скорее всего, не вышел из лаборатории в Китае, а находился во всем мире задолго до этого в спящем состоянии и проявился при определенном сочетании природных факторов.

— В Индонезии предложили лечить коронавирус эвкалиптовым ожерельем.

— В Орске на границе с Казахстаном всех въезжающих тестируют на коронавирус. В пропускном пункте «Орск» развернут мобильный пункт по экспресс-анализам на COVID-19.

— Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в экстренной ситуации в связи с распространением коронавируса.