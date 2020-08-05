Коронавирус в мире: главное на утро 5 августа

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Worldometers на утро 5 августа, общее число зараженных коронавирусом в мире — 18 705 096. Зафиксировано 704 385 летальных исходов, вылечились 11 922 692 человека.

Первое место по числу зараженных занимают США — 4 918 420 человек. Далее идут Бразилия (2 808 076), Индия (1 908 254), Россия (861 423) и ЮАР (521 318).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (160 290), Бразилия (96 096), Мексика (48 869), Великобритания (46 299) и Индия (39 820).

— Ученые из Университетского колледжа Лондона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины пришли к выводу, что вторая волна коронавируса в Великобритании может быть в два раза мощнее, если будут открыты школы и не будет внедрена система тестирования и отслеживания.

— В Германии зафиксировали вторую волну коронавируса. Глава союза врачей Marburger Bund Зузанна Йона сообщила, что волна не настолько высока, как первая, однако все медицинские учреждения уже готовы к наплыву больных коронавирусом.

— Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну. В правительстве страны сообщили, что решение было принято исходя из эпидемиологической ситуации, а также потребностей туристической индустрии Черногории.