Коронавирус в мире: главное на утро 4 августа

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Worldometers на утро 4 августа, общее число зараженных коронавирусом в мире — 18 446 766. Зафиксировано 697 222 летальных исхода, вылечились 11 677 723 человека.

Первое место по числу зараженных занимают США — 4 862 174 человека. Далее идут Бразилия (2 751 665), Индия (1 856 754), Россия (856 264) и ЮАР (516 862).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (158 929), Бразилия (94 702), Мексика (48 012), Великобритания (46 210) и Индия (38 984).

— Власти Азербайджана продлили режим строгого карантина в 13 городах до 31 августа. Среди городов находится и столица страны, Баку. До конца августа жители не смогут навещать родственников в медицинских учреждениях, посещать государственные организации и перемещаться между городами, в которых введен строгий карантин.

— Президент США Дональд Трамп заявил, что пандемия в стране отступает. По его словам, власти Штатов видят значительный прогресс в борьбе с коронавирусом.

— Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус выразил опасения в том, что разработка вакцины от коронавируса может закончиться неудачей. По словам Гебрейесуса, вакцина или не будет работать, или обеспечит защиту лишь на несколько месяцев.