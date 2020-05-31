Коронавирус в мире: главное на утро 31 мая

По данным Worldometers на 8.25 по московскому времени 31 мая, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 6 160 299 человек. Зафиксировано 371 006 летальных исходов, вылечились 2 738 286 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 816 820 человек. Далее идут Бразилия (499 966), Россия (396 575), Испания (286 308), Великобритания (272 826) и Италия (232 664).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (105 557), Великобритания (38 376), Италия (33 340), Бразилия (28 849) и Франция (28 771).

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— Первый случай смерти пациента, заразившегося коронавирусом нового типа, зафиксирован в Руанде.

— Серия протестов прошла в Аргентине «за» и «против» карантина из-за коронавируса. Они были созваны в соцсетях торговцами, политическими деятелями и медиками.

— Власти Венесуэлы намерены ввести послабления в различных секторах экономики с 1 июня.

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