Коронавирус в мире: главное на утро 31 июля

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Worldometers на утро 31 июля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 17 477 023. Зафиксировано 676 786 летальных исходов, вылечились 10 939 677 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 4 634 985 человек. Далее идут Бразилия (2 613 789), Индия (1 639 350), Россия (834 499) и ЮАР (482 169).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (155 285), Бразилия (91 377), Мексика (46 000), Великобритания (45 999) и Индия (35 786).

— Впервые с конца марта власти Бразилии разрешили иностранцам въезжать в страну авиационным транспортом и при наличии медицинской страховки. Туристы, которые намерены провести в стране более 90 дней, должны оформить страховку на весь срок пребывания.

— В Казахстане введен масочный режим. Жители страны не могут появляться на улицах, в транспорте и закрытых помещениях без медицинских масок на лице.

— Пилот команды «Формулы-1» «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес заразился коронавирусом и не сможет выступить на «Гран-при Великобритании».